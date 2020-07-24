"محبة بغداد" حرة.. القوات العراقية تحرر ناشطة ألمانية

2020/07/24 | 08:54

اخبار السعودية )- بعد مرور 4 أيام مرت على اختطاف الناشطة الألمانية، هيلا ميفيس، أعلنت القوات الأمنية في بيان مختصر، الجمعة، تحريرها.وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تغريدة على حسابها

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