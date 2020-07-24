سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف جنوب بغداد.. ولا إصابات

2020/07/24 | 21:44

اخبار السعودية )- في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جنوب بغداد، الجمعة، مما تسبب في بعض الخسائر المادية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن

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