الأمن النيابيَّة لـ { الصباح»: إحراز تقدّم في تحقيقات اغتيال «الهاشمي»

2020/07/25 | 05:36

بغداد / عمر عبد اللطيف

افاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا آل حيدر بوجود تقدم في التحقيقات الجارية باغتيال الخبير الأمني في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

وقال آل حيدر في تصريح خص به “الصباح”: إن “اللجنة التحقيقية التي شُكلت كانت حكومية وليست نيابية، بعد أن أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي».

وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستلتقي رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة للحديث عن الكثير من النقاط ومن ضمنها سير أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة باغتيال الهاشمي”، مشيراً الى أن “التحقيق في مثل تلك القضايا يتطلب وقتا طويلا، ومن الصعوبة الافصاح عن تفاصيل التحقيق».

وأوضح رئيس اللجنة أنه “لدينا الثقة الكاملة بأن الجهات الأمنية والاستخبارية لديها القدرة على الوصول الى الجناة”، ملمحاً الى “وجود تقدم في عمل اللجنة التحقيقية في قضية اغتيال الهاشمي”، واصفاً هذا التقدم بالبطيء، منبهاً أن “اللجنة سترسل كتاباً الى وزارة الداخلية للاستفسار عن المراحل التي وصل لها التحقيق بهذه العملية».

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