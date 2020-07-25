الماليَّة النيابيَّة لـ { الصباح »: خسائر ضخمة بسبب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2020/07/25 | 05:36

بغداد / الصباح

أفصح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار عن تكبد العراق خسائر بأموال ضخمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً الى أنه «لا يوجد رقم دقيق لذلك».

وبين الصفار أن “صعوبة تخمين تلك الأموال تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات لها، وسلوك الفاسدين طرقاً ملتوية ومخفية من الصعب اكتشافها».

من جانبه، قال عضو مجلس النواب بهاء النوري: إن “مسألتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطتان بشكل وثيق بالفساد».

وأضاف النوري في حديث لـ “الصباح” أن “الدولة يجب أن تتحقق بشكل دائم من هاتين المسألتين”، مؤكداً أنّ “الجهات الأمنية مسؤولة عن توفير الأدلة والوثائق بشكل كامل عن العمليات التي تجري في

العراق».

ودعا النوري السلطات الثلاث الى التعاون والتنسيق الكامل للقضاء على مثل هذه الظواهر الفاسدة والمهددة للامن الوطني وللمال العام.

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