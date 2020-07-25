بالفيديو.. تحرير الناشطة الألمانية في العراق

2020/07/25 | 07:31

اخبار السعودية )- بعد 72 ساعة من اختطافها وسط العاصمة بغداد، كشف المتحدث باسم الداخلية العراقية، سعد معن، في شريط فيديو، الجمعة، تفاصيل عملية تحرير الناشطة الألمانية، هيلا ميفيس.وقال معن إنه تم العثور على ميفيس

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