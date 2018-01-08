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بالصور:مديرية الاستخبارات: العثور على مستودع يحوي كميات كبيرة من الاسلحة في منطقة حي البكر بقضاء هيت
2018/01/08 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور:مديرية الاستخبارات: العثور على مستودع يحوي كميات كبيرة من الاسلحة في منطقة حي البكر بقضاء هيت08 Jan,2018مديرية الاستخبارات العسكرية وبناءاً على توجيهات السيد المدير المحترم المتعلقة بالبحث والتفتيش والحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص اماكن مصانع ومستودعات ومخازن اسلحة وعتاد عصابات داعش الارهابية لغرض ضبطها والسيطرة عليها بقصد تجفيف منابع تسليح تلك العصابات .وعلى اثر معلومات دقيقة وبعملية ذكية ومحكمة يتمكن ابطال الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة العاشرة من ضبط مستودع للعتاد مخفي بطريقة لا تثير الشبهات.

في منطقة حي البكر بقضاء هيت بالأنبار 

 

 

 

 

 

حيث احتوى الكدس على المواد التالية:- 59 بكرة سلك تفجير- 52 صاروخ spG9- 24 قنبرة هاون عيار 60 ملم- 24 حشوات قنابر 120 ملم- 18صندوق عتاد 23 ملم- 11عبوة ناسفة- 9 صاروخ موجه- 9 عبوات على شكل مسطرة- 9 كغم TNT شديد الانفجار- 7 فتيل تفجير- 5 كغم بارود ضغط العبوات- 5 اشرطة عتاد BKC- 3 مخازن كلاشنكوف- 3 ريموت تفجير- 1 مسدس تنوير- 1 جهاز تلفون سيموس

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