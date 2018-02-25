برسبوليس علي اعتاب التتويج ببطولة الدوري الايراني للمرة الثانية علي التوالي

2018/02/25 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي هذه المباراة سجل هدف الفوز، سيامك نعمتي في الدقيقة 37 من الشوط الاول، ودانت السيطرة في هذه المباراة لبرسبوليس وسنحت له العديد من الفرص كما شدد استقلال خوزستان من هجماته في الشوط الثاني لادراك التعادل علي الاقل الا ان محاولاته لم تفلح.وبهذا الفوز فقد اضاف برسبوليس 3 نقاط ثمينة الي رصيده الذي ارتفع الي 57 نقطة ليصبح علي اعتاب التويج ببطولة الدوري الايراني الممتاز للعام الثاني من علي التوالي .ووسع برسبوليس الفارق بينه وبين اقرب منافسيه ذوب اهن اصفهان الي 16 نقطة وهو بحاجة الي الفوز في دربي العاصمة امام غريمه التقليدي استقلال طهران او خسارة ذوب اهن امام بارس جنوبي جم يوم الخميس القادم ليضمن التتويج بلقب الدوري قبل نهايته بخمسة اسابيع.وفيما لو تعادل ذوب اهن فان برسبوليس سيكون بحاجة الي التعادل ايضا لضمان الفوز ببطولة الدوري.وفي مباراة اخري جرت السبت ايضا في اهواز حقق استقلال طهران فوزا عريضا علي مضيفه فولاد خوزستان بنتيجة 4-1 .واسفرت نتائج بقية مباريات المرحلة الـ 24 من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم عن النتائج التالية:* كسترش فولاد تبريز – بيكان 0-3* سبيدرود رشت – سايبا 2-0* نفط طهران – نفط آبادان 1-1* سياه جامكان مشهد – سباهان اصفهان 0-5* ذوب آهن اصفهان – بديده مشهد 2-1* بارس جنوبي جم - تراكتورسازي تبريز 1-1انتهي ** 2342

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