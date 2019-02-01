لاتسيو يقصي انتر ميلان من كأس ايطاليا

2019/02/01 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:فاز فريق لاتسيو، مساء الخميس، على فريق انتر ميلان بفارق الركلات الترجيحية، بعد تعادلهما بالوقت الاصلي (صفر-صفر) والاضافي (1-1)، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كاس ايطاليا لكرة القدم.انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بدون اهداف، ثم استطاع اللاعب شيرو ايموبيلي تسجيل هدف التقدم لفريق لاتسيو في الدقيقة 108، لكن ماورو ايكاردي استطاع تسجيل هدف التعادل القاتل لفريق الانتر من ركلة جزاء في الدقيقة 122.وعند احتكام الفريقين الى ركلات الجزاء الترجيحية، فاز فريق لاتسيو بواقع (4-3) ركلات، ليتأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.

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