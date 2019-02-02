مواعيد مباريات الجولة 22 في الدوري الإيطالي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2019/02/02 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق الجولة 22 في الدوري الإيطالي يوم السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وستكون البداية في استاد ماركو كاستيلاني الذي سيستضيف مباراة إمبولي ضد كييفو.

ستجمع المباراة الثانية بين منفسين قويين جداً في الكالتشيو هذا الموسم، الأول هو سامبدوريا الذي يقوده النجم كوالياريلا، ونابولي الوصيف الجريح من الخروج من كأس إيطالي على يد ميلان بعد الخسارة بهدفين نظيفين، وفي ختام اليوم الأول سيستضيف يوفنتوس المتصدر والذي خرج من الكأس هو الآخر بعد ثلاثية أتالانتا بارما الصاعد حديثاً.



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ستجمع قمة الجولة 22 في السيري آ بين الروسونيري السعيد هذه الأيام وروما التعيس جداً بخسارته من فيورنتينا بسباعيةٍ نظيفة، وستكون هذه المواجهة مباشرة على المركز الرابع الذي يحتله اليدافولو حتى الآن، لكنه قد يفقده في أي وقت خاصةً أن الذئاب على بعد نقطة واحدة فقط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة 22 في الدوري الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة لها؟ وما هو جدول الترتيب قبل بداية الجولة؟

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2018-2019 - الجولة 22

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إمبولي - كييفو كارلو كاستيلاني السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 نابولي - سامبدوريا سان باولو السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لوكا بايريتو beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بارما استاد آليانز السبت 2 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية بييرو جياكوميلي beIN SPORTS HD 4 سبال - تورينو باولو ميزا الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4 جنوى - ساسوولو لويجي فيراريس الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية جيانلوكا مانيانيلي beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - فيورنتينا داتشيا أرينا الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية دانييلي أورزاتو beIN SPORTS HD 13 الإنتر - بولونيا سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 روما - ميلان أوليمبيكو "روما" الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 28 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4 فروزينوني - لاتسيو بينيتو ستيربي الإثنين 4 فبراير 2019 ميلادياً، 29 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ميكائيل فابري beIN SPORTS HD 4 كالياري - أتلانتا ساردينيا أرينا الإثنين 4 فبراير 2019 ميلادياً، 29 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية باولو فاليري beIN SPORTS HD 4 أبرز الغائبين عن الجولة 22 في السيري آ للإصابة للإيقاف كريستيان زاباتا - ميلان فابيان رويز - نابولي ماتيا كالدارا - ميلان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو لوكاس بيجليا - ميلان ماتيا بوليتانو - الإنتر جياكومو بونافنتورا - ميلان دينيس برايت - سامبدوريا خوان كوادرادو - يوفنتوس أندريا بيتانيا - سبال أمين يونس - نابولي ماركو بيناسي - فيورنتينا جورجيو كيليني - يوفنتوس رولون - جنوى أندريا بارتزالي - يوفنتوس فيليب هيلاندر - بولونيا فلاد كيريكيش - نابولي فيديريكو ماتييلو - بولونيا أنطونيو ميرانتي - روما بريان كريستانتي - روما جوان جيسوس - روما ستيفن نزونزي - روما دييجو بيروتي - روما لا يوجد جنكيز أوندير - روما لا يوجد كيتا بالدي - الإنتر لا يوجد لويز فيليبي - لاتسيو لا يوجد ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس لا يوجد جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019ميلان يهزم جنوى ويستعيد المركز الرابع الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 21 19 2 0 43 12 +31 59 2 نابولي 21 15 3 3 39 18 +21 48 3 الإنتر 21 12 4 5 31 15 +16 40 4 ميلان 21 9 8 4 28 20 +8 35 5 روما 21 9 7 5 40 29 +11 34 6 سامبدوريا 21 9 6 6 39 26 +13 33 7 أتالانتا 21 9 5 7 47 30 +17 32 8 لاتسيو 21 9 5 7 30 25 +5 32 9 فيورنتينا 21 7 9 5 32 24 +8 30 10 تورينو 21 7 9 5 27 22 +5 30 11 ساسوولو 21 7 8 6 33 32 +1 29 12 بارما 21 8 4 9 21 27 −6 28 13 جنوى 21 6 5 10 28 38 −10 23 14 سبال 21 5 6 10 19 30 −11 21 15 كالياري 21 4 9 8 19 30 −11 21 16 أودينيزي 21 4 6 11 17 29 −12 18 17 إمبولي 21 4 5 12 25 42 −17 17 18 بولونيا 21 2 8 11 16 34 −18 14 19 فروزينوني 21 2 7 12 16 42 −26 13 20 كييفو 21 1 8 12 17 42 −25 8

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