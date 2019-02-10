افتتاح فرع جديد للمصرف الصناعي في بغداد

2019/02/10 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، افتتاح فرع جديد للمصرف الصناعي قرب مبنى المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، لتسهيل الاجراءات المصرفية .

وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، افتتح فرعا للمصرف الصناعي قرب مبنى المفوضية العليا للانتخابات".واكد العلاق "على أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات الى المواطنين في ظل التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض".من جهته أشار مدير عام المصرف بلال صباح حسين، ان "افتتاح الفرع الجديد يأتي لإدخال الأدوات الإلكترونية في تقديم خدماته بما يتناسب والتطور الحاصل في الصناعة المصرفية".وأوضح ان الفرع الجديد "سيقوم بالمساهمة في عملية توطين رواتب موظفي الدولة للدوائر التي تقع ضمن نطاق عملها، من خلال بطاقات يصدرها المصرف، بما يسهم في تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي".يشار الى ان المصرف الصناعي هو أحد المصارف المساهمة في عملية توطين رواتب الموظفين التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي في وقت سابق

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