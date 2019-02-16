لاعب الرائد: أهدرنا الفوز أمام الاتحاد بسبب إضاعة الفرص

2019/02/16 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد عبد الله الشامخ، لاعب الرائد أن فريقه كان يستحق الفوز على نظيره الاتحاد لولا إهدار الفرص الكثير، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.وتعادل الاتحاد أمام الرائد، في اللحظات الأخيرة في ختام مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الشامخ في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق عليها النقاط الثلاث، ولكن إهدار الفرص أضاع علينا نقطتين ثمينتين".

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🗨️ pic.twitter.com/oaSQlvR4q8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019وواصل: "الحمد لله على كل شيء، كنا الأجدر بالفوز ولكننا كنا نلاعب فريقاً كبيراً كالاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين، ولكن من وجهة نظري كان من الممكن ان نضمن النتيجة لو استغلينا الفرص".



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وتابع: "كل مباراة ظروفها مختلفة عن الأخرى، لقد لعبنا أمام منافس يقاتل على البقاء، وقدمنا مباراة رائعة، ولكن الظروف أثناء المباراة وإصابة اللاعبين حسمت المباراة بالتعادل".

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الجدير بالذكر ان الرائد يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بينما وصل الاتحاد إلى النقطة الـ 15 في المركز قبل الأخير.





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