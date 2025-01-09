دوري النجوم.. الكرخ يتعادل مع القاسم ونفط ميسان يعمق جراح الحدود

2025-01-09 18:15:32 - المصدر: واع

بغداد – واعأنهى التعادل السلبي مباراة نادي الكرخ مع نظيره القاسم، اليوم الخميس، فيما استطاع نفط ميسان من تحقيق الفوز على الحدود بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة 13 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.وطوال دقائق المباراة، لم يتمكن فريقا الكرخ والقاسم من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة، رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 12 ليحل بالمركز 17، فيما حل القاسم بالمركز 15 برصيد 15 نقطة.وفي المباراة الثانية، حقق نفط ميسان الثلاثية على حساب الحدود، ليرفع نفط ميسان رصيده للنقطة الـ 21 ليحل بالمركز السابع، فيما جاء الحدود في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.