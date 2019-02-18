امن الحشد: اغلاق مقر يبتز المواطنين يدعي الانتماء للحشد الشعبي والمتواجدين فيه يحرقون الملفات قبل عملية الدهم

2019/02/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اغلاق مقر جديد يدعي الانتماء للحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".

وأضاف البيان ان "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، مشيرا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمتسمسكات قبل وصول القوات".

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