ذي قار تصادق على رفع الصفة الادارية لمدينة الفجر من ناحية الى قضاء

2019/02/19 | 14:20

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم عن المصادقة الرسمية على رفع الصفة الادارية لمدينة الفجر من ناحية الى قضاء .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم عن المصادقة الرسمية على رفع الصفة الادارية لمدينة الفجر من ناحية الى قضاء .وقال مدير التخطيط في المحافظة علاء عباس لشبكة اخبار الناصرية ، ان لجنة استحداث الوحدات الادارية في المحافظة صادقت رسميا على رفع التصنيف الاداري لمدينة الفجر الى قضاء .واضاف ان اللجنة صادقت كذلك على استحداث ناحية ميسلون التي كانت مصنفة كقرية وذلك بعد التصويت عليها من قبل مجلس المحافظة .واوضح ان المحافظة اكملت الاجراءات الخاصة بالاستحداث وفقا للمعايير الفنية والادارية الواردة بالاستمارات المعتمدة من قبل وزارة التخطيط .

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