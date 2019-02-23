ولي عهد اليابان: التفكير في المستقبل يجعلني رصينا جدا

2019/02/23 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل ولي عهد اليابان، الأمير ناروهيتو، الذي سيعتلي عرش البلاد في غضون شهرين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين اليوم السبت، وقال إن التفكير في المستقبل جعل منه شخصا رصينا، وإنه ينوي أن يحتذي بوالده خلال ولايته.

وكان الإمبراطور أكيهيتو (85 عاما) قد ألمح، خلال خطاب بثه التليفزيون في عام 2016 إلى رغبته في التنحي، خشية أن يعيقه التقدم في السن عن الوفاء بواجباته، ليمهد الطريق أمام أول تنازل عن العرش في اليابان منذ قرنين تقريبا.

وسيتنازل أكيهيتو، الذي خضع لجراحة في القلب ويتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، عن العرش يوم 30 أبريل/ نيسان ليعتليه ناروهيتو في اليوم التالي.

وقال ناروهيتو، في مؤتمر صحفي قبيل عيد ميلاده، “عندما أفكر فيما هو قادم، أشعر أني رصين جدا”، في إشارة للواجبات الجديدة التي ستلقى على عاتقه.

وأضاف “سأصلي من أجل الناس وأفكر فيهم طوال الوقت وأشاركهم الفرح والحزن كما فعل والداي”.

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