مسؤول ايراني في العراق لبحث

2019/02/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب وزیر الخارجیة الايراني عباس عراقجي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث "آخر التطورات" في العلاقات الثنائية مع العراق.

ووصل عراقجي الى بغداد ، صباح اليوم الاثنين ، على رأس وفد رفيع في الوقت الذي تشهد فيه علاقات طهران وواشنطن توترات متصاعدة.

وبغداد هي حليف لكل من طهران وواشنطن.



ويشكل التصعيد بينهما حرجاً بالنسبة لعادل عبد المهدي الذي يسعى للموازنة في العلاقات بين الخصمين.

وذكرت وكالة ايرنا الايرانية للانباء ، أن عراقجي بحث مع عبد المهدي فور وصوله لبغداد آخر مستجدات العلاقات الثنائیة والسبل الكفیلة بترسیخها.

وأضافت أن عراقجي سيشارك في اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التي تعقد الیوم في بغداد بهدف "دراسة آخر التطورات" المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

ويُتوقع أن يلتقي المسؤول الايراني بمسؤولين آخرين في بغداد.



وليس من الواضح ما اذا كان سيقوم بزيارة الى اقليم كوردستان الذي زاره وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قبل اسابيع عندما اجرى زيارة للعراق استمرت عدة ايام .





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