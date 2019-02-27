التربية تعلن ضوابط منح الإجازات والإستقالة بمختلف أنواعها

2019/02/27 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكلت وزارة التربية لجنة لاعداد ضوابط وشروط منح إجازات الامومة وبدون راتب والاجراءات التقاعدية والاستقالة للراغبين بذلك، بينما شددت على التزام المديريات العامة في بغداد والمحافظات بالضوابط الخاصة بمنح الاجازات الدراسية.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح صحفي، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي شكلت لجنة لدراسة الضوابط والتعليمات الخاصة بأعضاء الهيئات التعليمية في ضوء المتغيرات الحالية، وستقوم هذه اللجان بدراسة التعليمات الخاصة بالاجازة بدون راتب والامومة والتقاعد والاستقالة".

وأكد ان "اللجنة ستقوم باعداد محضر كامل لرفع التوصيات اللازمة بالمتقدمين من الراغبين بذلك، شرط ألا تتعارض مع القوانين والانظمة لقانون الاجازات للموظفين، بهدف اخذ الموافقات الخاصة واصدار الاوامر الوزارية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بهذا الصدد".

وتابع حسن ان الوزارة "ستجري احصائية للمنتسبين الذين سيمنحون الاجازة او الاحالة للتقاعد او الاستقالة، ليتم سد الشاغر الذي سيتركه المتقدم من اجل سير العملية التعليمية، مشيرا الى تشديد الوزارة على ضوابط وتعليمات منح الاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه، لاسيما بعد تشكيل لجنة للنظر بطلبات المتقدمين للاجازات الدراسية للتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها وفق قانون تعديل الخدمة المدنية".

وبين ان "اللجنة ستعمل على تدقيق اسماء المرشحين ومدى مطابقتها للضوابط وعدم رفع اسماء مخالفة للضوابط والتعليمات المنصوص عليها، وبخلافه ستتحمل المديريات العامة كافة التبعات القانونية على ان يكون موضوع دراسة الموظف على علاقة مباشرة بالوظيفة التي يشغلها واختصاص الشهادة التي يحملها".

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