2019/03/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف النصر في مجلس النواب حيدر العبادي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، ان التقارب العراقي - الكويتي مهم لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي اليوم (28 شباط 2019)، ان رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي التقى، الخميس، رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد النيابي المرافق له لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

واضاف، ان "العبادي رحب في مستهل اللقاء الذي حضره اعضاء من لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعدد من النواب بالغانم واعضاء الوفد المرافق له، مؤكدا على العلاقات بين العراق والكويت وضرورة تطويرها لما فيه خير الشعبين الشقيقين".

واشار العبادي الى ان "العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية قطعت اشواطا كبيرة في التواصل بين البلدين، موضحا بأن مشاريع الشراكة اساسية في تطوير العلاقات، منوها إلى أن التقارب العراقي _ الكويتي مهم لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين".

من جهته اثنى رئيس مجلس الامة الكويتي امرزوق الغانم على دور العبادي في توثيق العلاقات بين البلدين وتسوية العديد من الملفات العالقة.

وشدد الغانم على أهمية توطيد التعاون الاقتصادي بين الكويت والعراق وتوسيعه لاحقا ليشمل دولا أخرى مستقبلا، لافتا إلى أن تطوير العلاقات مع العراق تحظى باهتمام كبير من الكويت التي تكن مشاعر الود والمحبة للشعب العراقي، معلنا عن وجود موافقة لعقد مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق في بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت الكويت قد نظمت خلال عام 2018، مؤتمر الدول المانحة لاعادة إعمار العراق عندما كان العبادي رئيسا للوزراء، وقد تعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر بتقديم نحو 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي لرئيس مجلس الامة الكويتي: التقارب العراقي - الكويتي مهم لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي لرئيس مجلس الامة الكويتي: التقارب العراقي - الكويتي مهم لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).