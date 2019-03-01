مؤسسة الجيولوجيا السورية تصدر توضيحا عن ظهور عروق الذهب غرب دمشق

2019/03/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" السورية، الجمعة، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول ظهور عروق من الذهب في منطقة جبلية غرب دمشق.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة اليوم 1 آذار 2019 أنه لم يردها أي إبلاغ بهذا الخصوص، مشيرا إلى عدم توافر الشروط الطبيعية اللازمة لتكوين فلز الذهب في المنطقة.

وأضاف، أنه من الشائع ظهور "فلز البيريت FeS2" في السلاسل الغربية من دمشق وجبال الحرمون، وهو فلز ذو لون أصفر يدعى بـ(الذهب الكاذب) ولا يمكن تمييزه عن الذهب العادي من قبل أشخاص عاديين.

وأوضح البيان، أن هذه التمعدنات غير اقتصادية ومدروسة سابقا من قبل الطواقم الفنية العاملة فيها، وقامت المؤسسة بتدقيق هذه المعطيات حقليا ومخبريا للتأكد منها.

ولفت إلى أن الصور التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليست من سوريا، وإنما من مقال نشر في مجلة استرالية عام 2013.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن ظهور عروق ذهبية بين الصخور في منطقة قريبة من منطقة يعفور على طريق دمشق بيروت، وأن مؤسسة الجيولوجيا أرسلت فريقا من الفنيين لتفحص الموقع، وتبين لها ظهور عروق واضحة وكثيفة لفلز معدني يحتوي خام الذهب بنسبة عالية حسب التقدير الأولي.

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