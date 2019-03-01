مواطن عراقي يعيد صقر ثمين الى مواطن كويتي

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم مواطن من محافظة المثنى، أمانة ثمينة الى مواطن خليجي.

وقام المواطن وهو من اهالي مجينة السماوة مركز محافظة المثنى بتسليم طائر {صقر} يعود الى مواطن كويتي بعد ان أمسك به في بادية المحافظة اثناء تجواله فيها.

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