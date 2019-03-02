ترامب يتهم محاميه السابق بالكذب ويتحدث عن كتاب لم ينشر

2019/03/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان كوهين، أكد في جلسة استماع استثنائية في الكونجرس الأربعاء، أنه حاول بيع كتاب بعنوان “ترامب الثورة: من برج ترامب إلى البيت الأبيض، فهم دونالد ترامب”، بدون أن يحدد تاريخا لذلك.

ولم ينشر هذا الكتاب إطلاقا، وقد ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني “ديلي بيست”، الذي تحدث عن هذا المشروع في مايو/ أيار الماضي، أن الناشر “سنتر ستريت” الذي كانت المحادثات تجري معه، تراجع بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مكاتب كوهين ومنزله.

وأكد لاني ديفيس محامي مايكل كوهين، الجمعة، أن موكله تلقى “دفعة مسبقة كبيرة” من المال في بداية 2018 من أجل مشروعه، قبل أن يتخلى عن ذلك، واتهم بدوره ترامب بإطلاق “أكاذيب جديدة”.

في بداية 2018، كان كوهين لا يزال قريبا من ترامب، ويطرح نفسه على أنه خبير برئاسته، وكان من المرجح أن يخدم هذا الكتاب مصلحة الرئيس.

وفور عودته من فيتنام، أطلق ترامب سلسلة تغريدات الجمعة، قال فيها إنه اطلع على قسم على الأقل من مخطوطة الكتاب الذي يوصفه بأنه “رسالة حب إلى ترامب”.

ورأى أنه “على الكونجرس أن يطلب نص الكتاب الجديد لمايكل كوهين”، وقال “ستصابون بالذهول عندما ترون الأكاذيب والتزوير والتناقضات مع شهادته الخميس، كما لو أنه شخص آخر، لقد فقد مصداقيته تماما”.

وأكد دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، في تغريدة أيضا، أن مايكل كوهين، “اقترح كتابا يقول إن ترامب ليس كاذبا” ومليء “بالمديح” لوالده، واتهم المحامي السابق بأنه انتقل إلى معسكر آخر بعدما “نصحه” الديمقراطيون بذلك.

وردا على أسئلة عدد من البرلمانيين الجمهوريين الذين كانوا يحاولون الأربعاء نزع الصدقية عن شهادته، أكد كوهين أنه ليس لديه “أي مشروع حاليا”.

لكن كوهين، الذي يفترض أن يبدأ مطلع مايو/ أيار تنفيذ عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، أكد أن العديد من شخصيات السينما والتليفزيون تحدثت إليه.

وعندما سألت نائبة جمهورية المحامي السابق، الذي طرد من نقابة المحامين ولم يعد لديه دخل، ما إذا كان مستعدا للتعهد بألا يؤلف أي كتاب، رد “لا”.

وكوهين ليس أول محام سابق لرئيس ينقلب عليه، فجون دين المحامي السابق لريتشارد نيكسون شهد ضده خلال فضيحة ووترجيت وألف عددا من الكتب في وقت لاحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتهم محاميه السابق بالكذب ويتحدث عن كتاب لم ينشر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتهم محاميه السابق بالكذب ويتحدث عن كتاب لم ينشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).