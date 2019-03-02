ايران تحذر من خطة امريكية لنقل داعش الى افغانستان وبتمويل عربي

2019/03/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائد عسكري إيراني، السبت، من قيام الولايات المتحدة بتنفيذ خطة لنقل تنظيم داعش الى أفغانستان، وذلك بتمويل من بعض الدول العربية.

وقال مساعد شؤون التنسيق في مقر "خاتم الانبياء" المركزي العميد علي شادماني، في تصريح صحفي، اليوم 2 آذار 2019، إن واشنطن لديها محاولات لنقل داعش الى افغانستان باستغلال الاوضاع الامنية على الحدود الشرقية للبلاد، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واضاف أن "العدو يحاول اليوم ان تتحقق على الحدود الافغانية ذات مؤامرة داعش التي حصلت على الحدود العراقية السورية حيث ان هذا الامر سيضر بالصين وروسيا وجميع دول المنطقة".

وأشار شادماني الى ان "بعض قادة الدول العربية في المنطقة يتولون الدعم المالي لنقل داعش الى افغانستان،" مؤكدا ان "هذه الاعمال ليست إلا محاولات مستميتة لربما يتمكنون من تحقيق بعض اهدافهم التي لن يتمكنوا ابدا من تحقيقها لأن بنية داعش مدمرة ".

وأوضح ان "الاعداء اعترفوا بأنهم اوجدوا داعش ونشروها في سوريا والعراق واستهدفوا مصالح هذين البلدين لكنهم في النهاية لم يحققوا أي نتيجة"، حسب تعبيره.

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