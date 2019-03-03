افتتاح اقدم شارع للتسوق بالموصل القديمة بعد اعادة ترميمه

2019/03/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قائممقام محافظة نينوى (مركزه الموصل) زهير الاعرجي ،اليوم الاحد،اقدم شارع للتسوق في الموصل القديمة بعد بعد ان تدمر بالكامل خلال العمليات العسكرية التي جرت لتحرير المدينة من سيطرة داعش.

وقال الاعرجي لمراسلة (باسنيوز) ان "الكوادر الهندسية والفنية في بلدية نينوى اعادت اعمار نحو 250 محل تجاري في شارع حلب التسوقي وهو اقدم شارع للتسوق في منطقة الموصل القديمة ".

واضاف الاعرجي "اعادة افتتاح وترميم وتأهيل المحلات اعاد الحياة مجددا الى هذا الشارع التسوقي العريق بعد خروجه عن العمل لمدة عامين اثر عمليات التحرير".

ويعود تاريخ شارع حلب الى اكثر من 100 سنة وقد اطلق الاهالي هذا الاسم على هذا الشارع الذي لايتجاوز طوله 500 متر ويربط بين شارعي العدالة والجمهورية في أيمن الموصل .





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