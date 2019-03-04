عالية نصيف تهاجم قرار المحكمة الاتحادية وتعلن منع كتلته اعادة طرح الجربا مرشحا للدفاع

2019/03/04 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف التصويت على أي مرشح لوزارة الدفاع.

وقالت نصيف، في بيان صحفي، اليوم، 4 آذار 2019، ان النواب سيمنعون كتلة المرشح لمنصب وزير الدفاع من إعادة طرح اسم فيصل الجربا مرشحا للدفاع، مضيفة أن "صدور أمر ولائي بإيقاف التصويت على أي مرشح لوزارة الدفاع يعتبر مخالفة صريحة للمادة 47 من الدستور التي تنص على استقلال السلطة التتشريعية عن السلطة القضائية”.".

وأوضحت أن "المرشح السابق فيصل الجربا قد فشل بحصول ثقة البرلمان عندما قدم مرشحا لحقيبة الوزارة وأن اعتراضه غير قانوني ودستوري".

وأشار النائبة إلى ان "صدور الأمر الاداري يمثل تحديا للسلطة التشريعية ونحن نقبل التحدي ولن نسمح بالتصويت على إعادة ترشحه مرة أخرى حفاظا على هيبة واستقلالية السلطة التشريعية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت اليوم، أنها ستحسم مصير المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا يوم غد بعد تلقيها تقرير الخبراء المختصين الذين كلفتهم بالنظر في الدعوى.

ر.إ

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