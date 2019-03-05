السيد السيستاني يحدد أول أيام شهر رجب

2019/03/05 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب المرجع الأعلى في بيان مقتضب تلقته "الغدير"، ان "يوم الجمعة المقبل هو تكملة لعدة شهر جمادى الآخرة 1440هجرية".وأشار البيان، الى ان "يوم السبت المقبل هو أول أيام شهر رجب لسنة 1440 هجرية".انتهى...س ح

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