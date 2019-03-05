المخرج الصيني شيه في: معظم أفلام مهرجان شرم الشيخ جيدة

2019/03/05 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك 30 دولة عربية وأجنبية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الثانية التي تنطلق الشهر المقبل، وتحمل اسم المخرج والممثل المصري الراحل كرم مطاوع.

وتتنوع مشاركة الدول بالمهرجان، في الفترة من الأول إلى التاسع من أبريل/ نيسان، بين العروض المسرحية وورش العمل والندوات ولجان التحكيم.

وقال المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية، إن تونس ستكون ضيف شرف الدورة الثانية.

وأضاف أن المغني التونسي لطفي بوشناق، سيحي حفل الافتتاح بصحبة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه.

تنظم المهرجان جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية.



وتتولى الممثلة سميحة أيوب الرئاسة الشرفية للمهرجان.

وقال الممثل محسن منصور عضو لجنة المشاهدة واختيار العروض في المؤتمر الصحفي “تقدم للدورة الثانية من المهرجان 550 عرضا من أكثر من 83 دولة عربية وأجنبية من بينها مصر والتي تقدم منها أكثر من 20 عرضا مسرحيا.”

وأضاف “تم اختيار 18 عرضا مسرحيا من 15 دولة تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي عروض داخل التسابق وعروض الإنتاج المشترك وعروض محور مسرح الشارع.”

تشارك بالمهرجان دول مصر وتونس والمغرب والعراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وكندا.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الممثلة والمنتجة والمؤلفة المصرية سميرة محسن وعضوية الممثل الكويتي داوود حسين ومصممة السينوغرافيا اللبنانية شادية زيتون والموسيقي الألماني ديتر توب والأكاديمية الأرجنتينية تيتو لورفيس والناقدة اليونانية بولينا نيكاكي.

وإلى جانب العروض المسرحية يقيم المهرجان ورش عمل في مجالات إعداد الممثل والإخراج المسرحي ومسرح العرائس ومسرح الشارع وفنونه.

كما يعقد المهرجان ندوة دولية بمشاركة نحو 20 مسرحيا وناقدا وباحثا تتناول ثلاثة محاور هي (المشهد المسرحي الجديد في العالم) و(مسرح الفضاءات المفتوحة) و(مهرجانات المسرح في العالم).

ويكرم المهرجان في دورته الثانية المخرج جلال الشرقاوي والكاتب محفوظ عبد الرحمن والممثل سامح حسين والممثل نضال الشافعي من مصر إضافة للممثلة التونسية شاكرة رماح والممثلة اللبنانية رندة أسمر والباحث الأمريكي مارفن كارلسون.

وتقام ندوة خاصة عن الممثل والمخرج الراحل كرم مطاوع (1933-1996) بمشاركة زوجته الفنانة سهير المرشدي وابنتهما الممثلة حنان كرم مطاوع.

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