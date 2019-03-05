السلطات البريطانية تعثر على عبوات ناسفة بالقرب من المطارات والمحطات

2019/03/05 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري السلطات البريطانية تحقيقات بعد العثور على عبوات ناسفة بالقرب من مطارين وفي محطة قطار في مركز العاصمة لندن.

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