الخارجية الروسية تنفي الأنباء البريطانية حول وجود شركات عسكرية في ليبيا

2019/03/06 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الخارجية الروسية على مقال نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية عن الشركات الروسية العسكرية الخاصة" التي تعمل في ليبيا، قائلة إنها لا تملك معلومات حيال هذه القضية.

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