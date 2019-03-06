مئة يوم على انطلاق كوبا أميركا !

2019/03/06 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسخة هذا العام ستعرف مشاركة بطل آسيا ووصيفه، منتخبي قطر واليابان، ما قد يمنح البطولة قدرا أكبر من المنافسة.

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