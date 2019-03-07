2019/03/07 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعاني كارفاخال، الذي خاض الدقائق التسعين، من تمزق في الفخذ الايمن، فيما يعاني فاسكيز، الذي دخل بدلا منه الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 29، من تمدد في عضلات الفخذ الايسر.واعلن النادي المدريدي الذي اصيب بخيبة امل بفقدانه لقب البطولة المحببة إليه في بيان عن نوعية اصابات لاعبيه بدون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب.وكان ريال تعرض لنكسة اخرى حيث سيفتقد لجهود مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اصيب امام أياكس أيضا بتمزق في أربطة الكاحل الايمن، وسيغيب لقرابة الشهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارفاخال وفاسكيز يغيبان من ثلاثة الى اربعة اسابيع بسبب الاصابة (تقارير)) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارفاخال وفاسكيز يغيبان من ثلاثة الى اربعة اسابيع بسبب الاصابة (تقارير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).