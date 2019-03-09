2019/03/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي ،السبت، ان النظام السعودي يدعم الانحراف والتحريف في آن واحد.وقال الحوثي في كلمة له ان “هناك خطرين يهددان “الهوية اليمنية الإيمانية هما التحريف والانحراف”، مضيفا ان “النظام السعودي يدعم الانحراف والتحريف في آن واحد”.وتابع: “التحريف والانحراف كلاهما وسيلة للسيطرة على الإنسان، فتجد التكفيريين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثي: السعوديون يجيزون تقبيل كتف الأمير ويحرمون تقبيل عتبة قبر الرسول alansaar.

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