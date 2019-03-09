مشاهير من أنحاء العالم يحضرون عرس نجل أغنى رجل في الهند (فيديو)

2019/03/09 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد مشاهير من أنحاء العالم بينهم نجوم سينما ومديرو شركات وسياسيون ورياضيون على مدينة مومباي الهندية اليوم السبت لحضور حفل زفاف ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات.

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