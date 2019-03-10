دمشق وبكين يؤكدان أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

2019/03/10 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمساعد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشن شياودونغ أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تعد ترجمة فعلية لرؤية الرئيس السوري بشار الأسد بالتوجه شرقا في كل المجالات.

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