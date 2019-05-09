بهدف قاتل بمرمى اياكس.. توتنهام يتأهل لأول مرة في تاريخه الى نهائي ابطال اوروبا لمقابلة ليفربول

2019/05/09 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام لبلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إياب نصف النهائي.

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