كلية الحلة الاهلية تعلن استقبال طلبات التعيين على ملاكها التدريسي

2019/05/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تعلن كلية الحلة الاهلية الجامعة، استقبال طلبات التعيين على ملاكها التدريسي.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي بتعيين حملة الشهادات العليا في الكليات الاهلية، تعلن كلية الحلة الجامعة الاهلية استقبال طلبات التعيين على ملاكها التدريسي ومن حملة شهادة الدكتوراه حصراً من المتقاعدين وغير المعينين في دوائر الدولة او الكليات الاهلية”.





وأوضح، ان “الاختصاصات هي دكتوراه تمريض، دكتوراه طب اسنان، دكتوراه فيزياء طبية، دكتوراه اجهزة الطبية، دكتوراه محاسبة”.

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