الصناعة تعلن تسويق إطارات للسيارات منافسة للتركية والكورية

2019/05/12 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن،اليوم الأحد، عن تسويق منتجاتها من إطارات ديوانية بأحجام مختلفة إلى دوائر الدولة .

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