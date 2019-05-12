جنايات السليمانية تصدر 15 حكما بالاعدام بحق ثلاثة مدانين بالارهاب

2019/05/12 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات السليمانية، خمسة عشر حكماً بالاعدام على ثلاثة مدانين باختطاف وقتل 18 سائق سيارة أجرة العام 2013 في محافظة كركوك.

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