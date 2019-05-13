إدانات عربية واسعة للعملية الإرهابية التي استهدفت السفن الإماراتية

2019/05/13 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت عدد من الدول العربية إدانتها لتعرض 4 سفن، لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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