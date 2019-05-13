القبض على عدد من المتهمين بتجارة السلاح والمخدرات والسرقة والارهاب في بغداد

2019/05/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بتجارة السلاح والمخدرات والسرقة والارهاب في مناطق متفرقة من بغداد ".

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