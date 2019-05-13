نائب عن نينوى يدعو مجلس القضاء والادعاء العام الى التحقيق في ملابسات انتخاب المحافظ

2019/05/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة نينوى فلاح زيدان مجلس القضاء والادعاء العام ، الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ملابسات قيام بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشا من اجل التصويت لمرشح معين واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

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