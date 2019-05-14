هزة ارضية تضرب محافظة واسط

2019/05/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير"، إن" اهالي واسط شعروا بحدوث هزة ارضية خفيفة ضربت مناطقهم، دون حدوث اي ضرر يذكر".واضاف، انه" لم يعرف لحد الان قوة الهزة التي ضربت المحافظة".انتهى..م.ر

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