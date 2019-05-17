عبد المهدي: ضبط عدد من منفذي الأعمال التخريبية في تظاهرات النجف

2019/05/17 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها في تظاهرات شهدتها مدينة النجف وراح ضحيتها 3 مواطنين وأصيب 17 آخرون.

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