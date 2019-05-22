واسط.. مطالب نفطية ودعوات لاستبدال موظفين في

2019/05/22 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريردعت حكومة محافظة واسط، إلى حسم ملف مصفى واسط النفط بعد مرور عام ونصف منذ عرضه للاستثمار، كما طالبت بتأسيس شركة نفط واسط شأنها شأن المحافظات المنتجة للنفط.

دعت حكومة واسط إلى تنفيذ مشروع مصفى واسط بسرعة وتأسيس شركة المحافظة النفطية باعتبارها محافظة منتجة للنفط

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب المحافظ محمد المياحي، وردت نسخة منه لـ "الترا عراق"، حيث ذكر أن "حكومة واسط المحلية ممثلة بشقيها التشريعي والتنفيذي وجماهيرها الكرام، تدعو وزير النفط ثامر الغبضان، إلى التعجيل بحسم موضوع مصفى واسط النفطي ، الذي مر على موضوع عرضه للاستثمار أكثر من عام ونصف لكنه لم ير النور حتى الآن".

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أضاف البيان، أن "محافظ واسط، محمد جميل المياحي يجدد مطالباته للاسراع بإحالة المصفى إلى الاستثمار عن طريق إحدى الشركات الرصينة القادرة على انجازه، للحاجة الماسة لهذا المشروع الحيوي الذي سيغذي واسط والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية، وفي ذات الوقت يوفر المئات من فرص العمل لأبناء واسط بمختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية أيضًا".

كما دعا البيان، الوزير إلى "الاسراع أيضًا بحسم موضوع شركة نفط واسط التي تأخر استحداثها رغم الموافقات الرسمية بذلك، ومنها موافقة رئيس الوزراء في الدورة المنتهية حيث وجه باستحداث الشركة خلال زيارته للمحافظة وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها"، مؤكدًا أن "موضوع شركة نفط واسط أصبح أمرًا ضروريًا، إذ لابد من إكمال كل الخطوات الإدارية لاستحداث الشركة بعد أن أصبحت واسط من المحافظات المنتجة للنفط ومشتقاته، ماينبغي أن تكون هناك شركة خاصة بواسط كما هو الحال في شركتي نفط ميسان وذي قار".

دعت حكومة واسط إلى إعادة النظر واستبدال ملاكات تدير أهم المشاريع النفطية في المحافظة ومنها ملاكات حقلي الأحدب والبدرة

دعا البيان أيضًا، وزير النفط إلى "إعادة النظر بالملاكات التي تدير أهم المشاريع النفطية في المحافظة، ومنها ملاكات إدارة حقلي الأحدب وبدرة، وملاكات شركة توزيع المنتجات النفطية"، مبينًا أن "لدينا ملاحظات كثيرة مثبتة عليها ما يستوجب ضرورة إعادة النظر فيها، واستبدال تلك الملاكات بأخرى أكثر حرصًا وإخلاصًا في العمل والتعاون بإيجابية مع الحكومة المحلية وإدارة المحافظة خدمة للصالح العام".

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