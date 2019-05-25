بالوثائق.. 16 وثيقة من

2019/05/25 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المؤرخ العراقي فايز الخفاجي 16 وثيقة من وثائق جهاز المخابرات العراقي السابق تكشف محاولة الانقلاب الفاشل التي قادها اللواء المتقاعد (محمد عبدالله الشهواني) عام ١٩٩٦.

يشار الى ان الدكتور حميد عبدالله قام بارسال الوثائق المهمة.

الكتابة كانت بخط اليد وذلك للسرية التامة

منو هو فايز الخفاجي؟

مصدر الفيديو: YVevCJtC23M

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