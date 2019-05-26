اعتقال مسؤول ما يسمى

2019/05/26 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية القبض، على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" بتنظيم داعش الإرهابي، في قضاء عنه، بالأنبار.​

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