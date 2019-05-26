مسؤول عسكري: داعش يستغل التوتر في 3 محافظات ليقوم بعملياته الإرهابية فيها

2019/05/26 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عسكري، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي يستغل التوتر في ثلاث محافظات ليقوم بعملياته الإرهابية فيها.

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