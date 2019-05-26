بعد تجريد الإرهابي أبو مهدي المهندس من صلاحياته.. نشطاء: بداية النهاية للإرهابي

2019/05/26 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن تجريد الإرهابي أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي من جميع صلاحياته العسكرية والإدارية هو بداية النهاية لهذا الإرهابي.

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