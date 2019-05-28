2019/05/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مهمة بين وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي لبحث حلول للخروج من الأزمة بين المؤسستين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مهمة بين وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي لبحث حلول للخروج من الأزمة بين المؤسستين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع مهمة بين وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي لبحث حلول للخروج من الأزمة بين المؤسستين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).