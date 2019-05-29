الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية

.breadcrumb{width:99%;padding:4px;background-color:#f3f3f3;border-radius:5px;font-size:15px}.title3{font-size:22px}h1{font-size:1em;border-right:10px solid #05809c;padding:5px;background-color:#f3f3f3}#iraqnews,#memi,#photo-video,#read2,#read3,#sourc,#sport,#sports,#vedio,.intro,.searchTerm{border-radius:5px}.intro,.wrapper6,h1,h2,h3,h5{font-weight:700}.search{width:100%}.searchTerm{font-family:'Droid Arabic Kufi',sans-serif;width:50%;padding:10px;height:20px;outline:0;color:#9dbfaf}.searchButton,.searchTerm:focus{color:#1f89c3}.searchButton{position:absolute;width:40px;height:50px;cursor:pointer;font-size:20px}#iraqnews,#photo-video{-webkit-box-shadow:5px -5px 19px 0 rgba(50,47,50,.23);-moz-box-shadow:5px -5px -3px 0 rgba(50,47,50,.23);box-shadow:5px -5px 19px 0 rgba(50,47,50,.23)}#memi,#sourc{padding-right:5px;text-align:right}#iraqnews,#sport,#sports{color:#fff}#footer,#iraqnews,#photo-video,#sport,#sports{text-align:center}A:active,A:link,A:visited{text-decoration:none;color:#036}A:hover{text-decoration:underline;color:#d90206}body{padding:0;direction:rtl;font-family:'Droid Arabic Kufi',sans-serif;font-size:14px;text-decoration:none;background-color:#fcfcfc;max-width:1281px;margin:0 auto!important;width:99%;float:none!important}h1{margin:.67em 0}b{font-size:110%}em{color:red}#topsection{height:90px}#topsection h1{margin:0;padding-top:15px}#contentwrapper{float:left;width:100%}#contentcolumn{margin:0 200px 0 230px}#leftcolumn{float:left;width:230px;margin-left:-100%}#rightcolumn{float:left;width:200px;margin-left:-200px}.innertube{margin:0 10px 10px}@media (max-width:840px){#leftcolumn{margin-left:-100%}#rightcolumn{float:none;width:100%;margin-left:0;clear:both}#contentcolumn{margin-right:0}}@media (max-width:600px){#contentcolumn,#leftcolumn{margin-left:0}#leftcolumn{float:none;width:100%;clear:both}}#iraqnews{background:#c00000;font-size:19px}#memi{background-color:#e6e6fa}#footer{clear:left;width:100%;background:#086378;color:#fff;padding:4px 0;border-radius:6px}#footer a{color:#ffff80}#photo-video{background:#d7df01;color:#000}#sports{background:#06809c}#sourc{background:#e6e6fa}.logo{float:left;display:block;background:url(/logo.png) no-repeat;background-size:150px 82px;text-indent:-9999px;padding:55px 0 0 150px;overflow:hidden}#sport{background:green}@font-face{font-family:'Droid Arabic Kufi';font-display:swap;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Regular.eot);src:url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Regular.eot?#iefix) format('embedded-opentype'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Regular.woff2) format('woff2'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Regular.woff) format('woff'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Regular.ttf) format('truetype')}@font-face{font-family:'Droid Arabic Kufi';font-display:swap;font-style:normal;font-weight:700;src:url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Bold.eot);src:url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Bold.eot?#iefix) format('embedded-opentype'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Bold.woff2) format('woff2'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Bold.woff) format('woff'),url(//fonts.gstatic.com/ea/droidarabickufi/v6/DroidKufi-Bold.ttf) format('truetype')}@media screen and (min-width:920px) and (max-width:2500px){#logo2{visibility:hidden;clear:both;float:left;margin:10px auto 5px 20px;width:28%;display:none}}@media (min-width:900px){.nav-menu{font-size:1em}}.nav-menu{line-height:1em}.nav-menu ul{transition:max-height .25s linear;margin:0;padding:0;text-align:right}#artics,#braku,#lastnews,#read2,#read3,#vedio,.cb-social-media,.intro{text-align:center}.nav-menu li{transition:visibility .25s linear;display:inline-block;margin:0 .1em}.nav-menu li a{display:block;text-transform:uppercase;padding:.3em}.nav-menu li a:hover{display:block;background:#ffed8b;color:#000}#artics,#braku,#lastnews{color:#fff;border-radius:5px}@media (max-width:650px){.nav-menu ul{max-height:0;overflow:hidden;margin:0 3.5em 0 1em}.nav-menu li{visibility:hidden;display:block;padding:.5em .6em}.nav-menu .navbar-handle{display:block;float:right}#navbar-checkbox:checked+.nav-menu ul{max-height:500px}#navbar-checkbox:checked+.nav-menu li{visibility:visible}#navbar-checkbox:checked+.nav-menu .navbar-handle,#navbar-checkbox:checked+.nav-menu .navbar-handle:after,#navbar-checkbox:checked+.nav-menu .navbar-handle:before{border-color:#aaa}}.navbar-checkbox{display:none}.navbar-handle{display:none;cursor:pointer;position:relative;font-size:40px;padding:.5em 0;height:0;width:1.6em;border-top:.1em solid}.navbar-handle:after,.navbar-handle:before{position:absolute;left:0;right:0;content:' ';border-top:.1em solid}.navbar-handle:before{top:.3em}.navbar-handle:after{top:.8em}.menu-toggle{position:absolute;top:0;left:30px}.menu .navbar-handle{position:absolute;font-size:1.2em;top:.7em;right:12px;z-index:10}@media screen and (max-width:950px){#logo{visibility:hidden;clear:both;float:left;margin:10px auto 5px 20px;width:28%;display:none}}#braku,#lastnews{background:#074b5a;font-size:18px;-webkit-box-shadow:5px -5px 19px 0 rgba(50,47,50,.23);-moz-box-shadow:5px -5px -3px 0 rgba(50,47,50,.23);box-shadow:5px -5px 19px 0 rgba(50,47,50,.23)}#artics{background:#086a87}#vedio{background:#d7df01;color:#000}#intro,.intro{color:#fff}.cb-social-media{margin:10px 0}.cb-social-media a{height:30px;width:30px;display:inline-block;margin:0 3px 10px 0}.intro,h1,h2,h3{display:block}.cb-social-media .cb-facebook{background:url(/social.png) -170px 0 no-repeat}.cb-social-media .cb-twitter{background:url(/social.png) -70px 0 no-repeat}.cb-social-media .cb-google{background:url(/social.png) no-repeat}.cb-social-media .cb-youtube{background:url(/social.png) -110px 0 no-repeat;width:60px}.cb-social-media .cb-rss{background:url(/social.png) -35px 0 no-repeat}h2{font-size:.9em}h1{font-size:1em}#intro:hover{padding-top:2px;background:red}.intro{font-size:16px;height:35px;padding-right:5px;padding-top:8px;background:#c00}#read2,#read3{background:Silver;color:#036}input{background:#f7fbfe;border:1px solid #b4b4b4;color:#036;font-family:Droid Arabic Kufi;font-size:10pt;padding:2px;border-radius:5px;margin:5px auto}button.button,input.button,textarea{background:#f7fbfe;border:1px solid #b4b4b4;padding:0}button.button,input.button{color:#000;font-family:Tahoma;font-size:10pt}textarea{color:#036;font-size:9pt;width:10%}input:hover,textarea:hover{border:1px solid #036;background:#f5f6f5}input:focus,textarea:focus{border:1px solid #ace1db;background:#f5f6f5}form{margin:0}h3{color:#ff0d0d;font-size:1.16em;-webkit-margin-before:0;-webkit-margin-after:0;-webkit-margin-start:0}img[src*="https://hathalyoum.net/images/breakingnews.png"],img[src*="https://hathalyoum.net/video/up/upp/"]{display:none}.square-box:before,h5,li a{display:block}h5{font-size:1.17em;margin:.67em 0}.wrapper6,.wrapper69{overflow:hidden;margin-top:4px}.embed-container{position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%}.embed-container embed,.embed-container iframe,.embed-container object{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%}#image2{width:100%}.square-box{position:relative;width:60%}.content-news,.content-news2{-webkit-box-shadow:10px 2px 30px -7px rgba(46,45,30,1);-moz-box-shadow:10px 2px 30px -7px rgba(46,45,30,1);box-shadow:10px 2px 30px -7px rgba(46,45,30,1);padding:10px;border-radius:5px}.wrapper6{border:1px solid #d0d1d1;width:99%;background:#fff;border-radius:5px;font-size:14px}.vertical-menu{width:100%}.vertical-menu a{background-color:#eee;color:#000;display:block;padding:12px;text-decoration:none;font-weight:700;border-radius:5px}.vertical-menu a:hover{background-color:#ccc}.vertical-menu a.active{background-color:#4caf50;color:#fff}.box,.boxx{position:relative;float:right}.box{width:25%;padding-bottom:20%}.boxx{width:50%;padding-bottom:50%}.boxInner{position:absolute;left:10px;right:10px;top:10px;bottom:10px;overflow:hidden}.boxInner .titleBox,.titleBoxx{position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;background:#000;color:#fff;padding:10px;text-align:center}.boxInner img{width:100%}.titleBoxx{font-size:12px;-webkit-transition:all .3s ease-out;-moz-transition:all .3s ease-out;-o-transition:all .3s ease-out;transition:all .3s ease-out}.boxInner .titleBox{font-size:12px;-webkit-transition:all .1s ease-out;-moz-transition:all .1s ease-out;-o-transition:all .1s ease-out;transition:all .1s ease-out}.titleBox2 body.touch .boxInner.touchFocus .titleBox,body.no-touch .boxInner:hover .titleBox{margin-bottom:0}@media only screen and (max-width :480px){.box{width:50%;padding-bottom:50%}}@media only screen and (max-width :650px) and (min-width :481px){.box{width:50%;padding-bottom:50%}}@media only screen and (max-width :1050px) and (min-width :651px){.box{width:33.3%;padding-bottom:33.3%}}@media only screen and (max-width :1290px) and (min-width :1051px){.box{width:25%;padding-bottom:25%}}.wrapper69{border:1px solid #d0d1d1;width:99%;background:#fff;border-radius:5px;font-size:14px}
English | كوردى

الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية


الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية
2019/05/29 | 18:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقعت الجامعة التقنية الجنوبية مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية “للتبادل في مجال البحث العلمي وتطوير الملاكات التدريسية .

وذكر بيان للجامعة التقنية ” تضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور مظفر صادق الزهيري وعميد الكلية الدكتور جاسم محمد سلمان ، التعاون المشترك بين اللجان العلمية وتبادل النشاطات بين مركزي التعليم المستمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).

كامل التفاصيل في: وكالة وطن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا