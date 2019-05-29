الجامعة التقنية الجنوبية توقع مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية

2019/05/29 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الجامعة التقنية الجنوبية مذكرة تفاهم للتوأمة العلمية مع كلية الكنوز الجامعة الاهلية “للتبادل في مجال البحث العلمي وتطوير الملاكات التدريسية .وذكر بيان للجامعة التقنية ” تضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور مظفر صادق الزهيري وعميد الكلية الدكتور جاسم محمد سلمان ، التعاون المشترك بين اللجان العلمية وتبادل النشاطات بين مركزي التعليم المستمر […]

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