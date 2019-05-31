الملايين في الدول العربية والإسلامية وشعوب العالم تحيي يوم القدس العالمي

2019/05/31 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي العراق وإيران وبيروت واليمن وسوريا والبحرين والهند وغانا ونيجيريا وإندونيسا خرجت مسيرات شعبية حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي.التظاهرات تأتي للتعبير لنصرة المستضعفين في كل دول العالم أمام الدول المستكبرة كما أكد الإمام الخميني قبل أربعين عاماً وتندد المسيرات بانتهاكات إسرائيل المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.يشار الى أنه في السابع من شهر اب عام 1979 ..دعا آية الله العظمى السيد روح الله الإمام الخميني الى اقامة يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين.انتهى.ص.هـ.ح.

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